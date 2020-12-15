Коллегии выборщиков в США призвали упразднить

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала упразднить коллегию выборщиков, которая голосует за кандидата в лидеры страны. Такое мнение она выразила в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, необходимо избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности. «Я с гордостью отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис», — добавила политик.

Клинтон вошла в число 29 выборщиков от Нью-Йорка, которые проголосовали в понедельник за Байдена и Харрис.

Ранее коллегии выборщиков в нескольких американских штатах окончательно определились со своими голосами на выборах нового президента США. По последним данным, Байден получил 240 голосов, а действующий президент США Дональд Трамп — 229.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. По оценке СМИ, кандидат Демократической партии Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и обошел Трампа. Байден уже провозгласил себя избранным президентом США.

Голосование коллегии выборщиков назначено на понедельник, 14 декабря. Ожидается, что Трамп получит 232 голоса, Байден — 306 голосов. Голоса будут подсчитаны Конгрессом 6 января 2021 года. Избранный президент принесет присягу на инаугурации, которая пройдет 20 января.