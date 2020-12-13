Трамп продолжит оспаривать результаты выборов в судах

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что продолжит оспаривать результаты выборов в судах. Об этом сообщает Fox News.

«Нет, это еще не конец, — сказал Трамп в эфире телепередачи Fox & Friends. — Мы не останавливаемся и намерены продолжать двигаться вперед. У нас есть множество местных исков». Он вновь заявил, что у него есть свидетельства о вбросах бюллетеней и других фальсификациях.

Президент США признал, что времени для судебной борьбы итогов не осталось. «Мы пытаемся ускорить процесс, насколько возможно, но этому есть предел, — объяснил Трамп. — Нам дали очень мало времени». Он отказался отвечать на вопрос, придет ли он на инаугурацию демократа Джо Байдена.

После выборов Трамп и другие представители Республиканской партии подали более 50 исков, оспаривающих результаты выборов. Нарушения удалось доказать лишь в одном случае, причем они касались незначительного числа голосов. Остальные иски были проиграны, не приняты к рассмотрению, отклонены или отозваны.

В субботу, 12 декабря, Трамп потерпел поражение в Висконсине. Суд отклонил требования пересмотра результатов выборов, так как истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания. Ранее Верховный суд США отклонил иск, поданный штатом Техас. Судьи не нашли оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. По оценке СМИ, кандидат Демократической партии Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков м обошел Трампа. Байден уже провозгласил себя избранным президентом США.

Голосование коллегии выборщиков назначено на понедельник, 14 декабря. Ожидается, что Трамп получит 232 голоса, Байден — 306 голосов. Голоса будут подсчитаны Конгрессом 6 января. Избранный президент принесет присягу на инаугурации, которая пройдет 20 января.