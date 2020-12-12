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Трампу отказали в пересмотре результатов выборов в еще одном штате

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Patrick Semansky / AP

Федеральный суд отказал действующему президенту США Дональду Трампу в пересмотре результатов президентских выборов в еще одном штате — Висконсине. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Бретт Ладвиг счел, что иск Трампа должен быть отклонен, так как истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания.

Ранее Верховный суд США отклонил поддержанный действующим американским лидером Дональдом Трампом иск, который оспаривал победу демократа Джозефа Байдена на прошедших выборах президента. Судьи не нашли оснований для того, чтобы Техас, который подал иск, оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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