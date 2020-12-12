Трамп отреагировал на отказ Верховного суда рассматривать иск Техаса о выборах

Действующий президент США Дональд Трамп отреагировал на отказ Верховного суда рассматривать иск Техаса о непризнании победы демократа Джозефа Байдена на прошедших президентских выборах. Публикация доступна на странице Трампа в Twitter.

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Американский лидер заявил, что своим решением суд «подвел страну». «Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!» — написал Трамп.

Ранее Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск, который оспаривал победу Байдена на выборах. Иск о непризнании итогов голосования в ряде штатов был направлен от штата Техас. Судьи отказали в подаче иска, поскольку не нашли оснований для того, чтобы Техас оспаривал итоги выборов в четырех других штатах.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.