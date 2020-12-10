Трамп захотел присоединиться к иску Техаса о пересмотре результатов выборов

Действующий президент США Дональд Трамп захотел присоединиться к иску американского штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что Трамп попросил включить его в иск в качестве заинтересованной стороны, как частное лицо и кандидата на переизбрание.

Ранее 17 штатов США поддержали иск Техаса в Верховный суд о пересмотре результатов президентских выборов. Власти штата обратились в суд с требованием признать недействительными результаты выборов в четырех колеблющихся штатах, которые проголосовали за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.