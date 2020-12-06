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Трамп попросил помочь пересмотреть итоги выборов

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп попросил власти штата Джорджия о помощи в пересмотре итогов выборов главы государства, призвав созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов. Об пишет РИА Новости.

По мнению Трампа, он «легко и быстро» выиграет в Джорджии, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях. «По крайней мере, потребуйте немедленно созвать специальную сессию легислатуры, это вы можете!», — попросил Трамп губернатора.

Так он отреагировал на пост Кемпа, который в своем Twitter подтвердил, что обсуждал выборы с Трампом и заверил последнего, что он и сам не против аудита подписей. Трамп в ответ заявил, что верификацию еще не провели.

Ранее штаб действующего американского лидера Дональда Трампа подал иск с требованием признать недействительными результаты президентских выборов США в штате Джорджия. В сообщении главы Белого дома говорилось, что были задокументированы десятки тысяч незаконно отданных голосов, что делает существующие результаты недействительными.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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