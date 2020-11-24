Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что решение о начале передачи власти демократу Джозефу Байдену не означает согласие с итогами выборов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава государства подчеркнул, что отказывается признавать итоги прошедших выборов, несмотря на принятое Управлением по общим вопросам администрации (GSA) решение о начале процесса передачи власти.

«Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел?» — задался вопросом Трамп.

Президент подчеркнул, что прошедшие выборы запомнятся как «самые коррумпированные в истории американской политики»

По словам Трампа, его штаб и сторонники никогда не согласятся с «фальшивыми бюллетенями».

Трамп согласился передать власть Байдену

Ранее президент лично распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны». В то же время хозяин Белого дома выразил уверенность в своей победе на выборах.

Глава государства добавил, что глава GSA Эмили Мерфи подвергалась приставаниям, угрозам и плохому обращению за «твердую верность» США. Он указал, что не хочет такого обращения с сотрудниками управления. В то ж время Мерфи отметила, что на нее не оказывали давления, и решение она приняла самостоятельно.

Пентагон уже объявил о поддержке Байдена в период передачи власти. Министерство сообщило, что приступает к процессу передачи власти новой администрации.

Байден назвал имена кандидатов на ключевые посты

Штаб демократа уже сообщил, кого он планирует назначить на ключевые посты в своей администрации в случае победы на выборах. Так, должность госсекретаря может занять Тони Блинкен, должность постпреда при ООН — Линда Томас-Гринфилд, а пост советника по национальной безопасности — Джейк Салливан. На пост главы Министерства внутренней безопасности претендует Алехандро Майоркас, а директором национальной разведки может стать Аврил Хейнс. Экс-госсекретаря Джона Керри планируют назначить спецпосланником по климату.

Национальную безопасность и внешнюю политику США будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене и достойное лидерство внутри страны штаб Байдена

Президент требует пересчета голосов

Президентские выборы прошли в США 3 ноября 2020 года. По оценкам СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков (270 и больше), обойдя таким образом Трампа. Демократ в этой связи уже провозгласил себя избранным президентом. Действующий глава государства счел это решение поспешным и продолжил оспаривать результаты в нескольких штатах, таких как Джорджия, Аризона, Висконсин и Пенсильвания.

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Сообщалось, что штаб Трампа намерен продолжить судебные иски, даже несмотря на уже прошедшее утверждение голосов в отдельных регионах. Как указала юридический советник штаба Дженны Эллис, сертификация официальными лицами — это просто процедурный шаг. «Американцы должны быть уверены, что окончательные результаты честные и легитимные», — отметила она.

В частности, официально подтвердили результаты выборов власти штата Мичиган. Там одержал победу Байден, который и получил 16 выборщиков от штата. Он опередил соперника с отрывом в 2,8 процента — больше, чем в других штатах, где американский лидер оспаривает результаты.

20 ноября результаты пересчета голосов подтвердили победу демократа и в штате Джорджия. Вторичной обработке подверглись более 5 миллионов бюллетеней. В итоге республиканец набрал 2 462 857 голосов, Байден — 2 475 141. После этого штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии, несмотря на то, что госсекретарь штата уже официально утвердил результаты. Повторный пересчет завершится 2 декабря.

Все результаты должны быть окончательно утверждены штатами до 8 декабря — в этот день регионы должны утвердить выборщиков. Затем уже эти выборщики проголосуют за кандидатов, и именно результат этого голосования будет утвержден 6 января 2021 года на совместном заседании палаты представителей и сената (обеих палат) Конгресса США. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января.