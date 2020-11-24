В штабе Байдена подтвердили начало передачи власти

Штаб вероятного следующего президента США Джо Байдена подтвердил начало формальной процедуры передачи власти от действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщается в заявлении исполнительного директора штаба демократа Йоханнеса Абрахама, доступном в Twitter представителя его команды.

«Глава Управления общих служб (GSA) подтвердила, что избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис являются явными победителями выборов, и предоставила будущей администрации ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти», — сообщили в штабе политика.

В заявлении подчеркивается, что это решение — определяющее административное действие, которое формально начинает процесс передачи власти. В ближайшие дни сотрудники переходной команды начнут проводить встречи с представителями федеральных ведомств для обсуждения борьбы с пандемией, получения сведений по вопросам национальной безопасности и других вопросов.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Он поручил GSA и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти демократу. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны».

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.