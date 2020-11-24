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Трамп распорядился начать передачу власти

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти. Об этом он написал в Twitter.

Он поручил Управлению общих служб (GSA) и своей команде «делать, что нужно» по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену, представляющему Демократическую партию. По словам американского лидера, такое решение он принял «в лучших интересах страны».

В то же время хозяин Белого дома выразил уверенность в своей победе. «Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!» — понадеялся он.

Глава государства добавил, что глава GSA Эмили Мерфи подвергалась приставаниям, угрозам и плохому обращению за «твердую верность» США. «Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA», — пояснил Трамп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что федеральные власти США объявили о готовности передать власть Байдену. Отмечалось, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

Предыстория: Власти США объявили о готовности передать власть Байдену
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