Штаб Трампа продолжит судиться вопреки сертификации победы Байдена

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа намерен продолжить судебные иски, несмотря на сертификацию голосов в отдельных штатах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте юридического советника штаба Дженны Эллис.

Как указала Эллис, сертификация официальными лицами штата — это просто процедурный шаг. «Американцы должны быть уверены, что окончательные результаты честные и легитимные», — сказала она.

Ранее власти штата Мичиган официально подтвердили результаты выборов в штате, где одержал победу демократ Джо Байден, который и получил 16 выборщиков от штата.

5 ноября суд в Мичигане отказал штабу действующего президента США Дональда Трампа в требовании приостановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах. Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в штате, объяснив это отсутствием доступа к отслеживанию подсчета.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего президента Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.