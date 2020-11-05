Суд отказал Трампу в требовании приостановить подсчет голосов

Суд в американском штате Мичиган отказал штабу действующего президента США Дональда Трампа в требовании приостановить подсчет голосов, поданных на президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это требование отвергается», — сообщила судья Синтия Стивенс во время слушаний. Подробности не приводятся.

Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, объяснив это отсутствием доступа к отслеживанию подсчета.

Ранее Трамп заявил, что одержал «большую законную победу» в штате Пенсильвания в ходе выборов главы государства. Американский лидер также сообщил, что во всех штатах, на победу в которых претендует его оппонент — демократ Джо Байден, — будут поданы иски о мошенничестве. По словам Трампа, голоса за Байдена внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. Оба кандидата создали специальные фонды по борьбе за чистоту выборной процедуры.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В день всеобщих выборов в США, 3 ноября, также выбирали вице-президента. Кроме того, избираются 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти.