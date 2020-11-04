Трамп заявил о манипуляциях с голосами избирателей

Президент США Дональд Трамп, пытающийся переизбраться на второй срок на прошедших 3 ноября выборах, заявил о манипуляция с голосами избирателей. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

По его словам, голоса за его главного оппонента — демократа Джо Байдена — внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган. «Они упорно трудятся, чтобы преимущество [республиканцев] в 500 тысяч голосов в Пенсильвании исчезло как можно скорее. То же самое в Мичигане и других [штатах]!» — написал Трамп.

В то же время президент не уточнил, кого именно имеет в виду под словом «они» — своих оппонентов демократов или, например, сотрудников конкретных избирательных комиссий. В Twitter пост Трампа о манипуляциях пометили как содержащий информацию, которая может ввести в заблуждение.

До этого Трамп счел странным внезапное опережение Байдена в нескольких штатах. По его словам, его преимущество «начало волшебным образом исчезать, когда подсчитывались неожиданные кучи бюллетеней».

Пользователи сети также обращают внимание на странности с распределением числа голосов на президентских выборах в США и возможные вбросы.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

Официально подсчет голосов еще не завершен, во многих штатах разница между претендентами составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 238 голосов выборщиков, а у Трампа — 213. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.