В сети обратили внимание на «вбросы» на выборах в США

В сети заметили странные графики с распределением числа голосов на президентских выборах в США. На изображения обратили внимание пользователи Twitter, а также ряд СМИ, в том числе RT.

На графиках виден резкий скачок числа голосов избирателей, отданных за кандидата от демократической партии Джо Байдена. Схожие показатели видны в штатах Висконсин и Мичиган.

Многие пользователи Twitter усмотрели в этом признаки вбросов бюллетеней. Они указывают на то, что из 100 тысяч новых голосов ни один не ушел действующему президенту Дональду Трампу.

В избиркоме Висконсина ответили, что голосование прошло в полном соответствии с законом. Эксперты объясняют странности на изображениях тем, что за ночь были подсчитаны более 100 тысяч бюллетеней, присланных по почте из города Милуоки, передает RT.

Ранее Трамп счел странным внезапное опережение Байдена в нескольких штатах. По его словам, его преимущество «начало волшебным исчезать, когда подсчитывались неожиданные кучи бюллетеней».

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

Официально подсчет голосов еще не завершен, во многих штатах разница между претендентами составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 238 голосов выборщиков, а у Трампа — 213. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.