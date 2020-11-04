Трамп счел странным внезапное опережение Байдена в нескольких штатах

Президент США Дональд Трамп считает крайне странной внезапную потерю лидерства на выборах в ряде штатов. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

По его словам, 3 ноября он очень уверенно опережал своего главного оппонента — демократа Джо Байдена — даже в тех регионах, где правили демократы. Однако затем его лидерство «начало волшебным исчезать, когда подсчитывались неожиданные кучи бюллетеней».

«Почему каждый раз, когда они подсчитывают кучу присланных бюллетеней, они [результаты] настолько обескураживающие по процентам и разрушительной силе?» — задался вопросом американский лидер.

Ранее сообщалось, что между Трампом и Байденом развернулась борьба за Мичиган. Сначала действующие президент был в лидерах, однако затем демократ его обошел. Счет на доли процентов идет также в Висконсине.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Пока что у Байдена 238 голосов выборщиков, а у Трампа — 213. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, действующий лидер Дональд Трамп уже поздравил своих избирателей с победой.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.