Невада на полтора дня приостановила подсчет голосов на выборах президента США

Подсчет голосов избирателей на выборах в штате Невада приостановлен на полтора дня. Об этом избирательная комиссия региона сообщила на своей странице в Twitter.

В записи говорится, что подсчет возобновится 5 ноября в 9:00 по местному времени (20:00 мск). К настоящему времени комиссия обработала все голоса, отданные досрочно лично; поступившие по почте до 2 ноября бюллетени, а также голоса пришедших на участки в день голосования.

Как отмечается, подсчитать еще необходимо бюллетени, пришедшие по почте в день выборов, и те, что поступят в течение недели. Остались также условные бюллетени не внесенных в списки избирателей.

В Неваде подсчитано примерно 67 процентов бюллетеней. По предварительным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден на 0,6 процента опережает в регионе действующего президента Дональда Трампа.

Ранее штаб Трампа обратился в Верховный суд штата Невада с просьбой прекратить обработку бюллетеней в округе Кларк с центром в Лас-Вегасе, полученных в результате голосования по почте. Он предлагает продолжить подсчет, когда будут рассмотрены апелляции и усилено наблюдение.

Окончательных результатов президентских выборов еще нет, но действующий лидер Дональд Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В то же время, по последним данным, демократ Байден опережает республиканца по числу голосов выборщиков: 238 против 213.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.