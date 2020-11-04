Рассчитан возможный вариант ничьей на выборах президента США

На выборах президента США все еще возможна ничья по числу выборщиков. Свои расчеты по ситуации приводит агентство РИА Новости.

Для безоговорочной победы на выборах одному из основных кандидатов — действующему лидеру Дональду Трампу или демократу Джо Байдену — необходимо набрать 270 из 538 голосов выборщиков. Однако в настоящее время возможна ситуация, когда оба они получат по 269 голосов.

Это может произойти, если оба они победят в тех округах, где и так лидируют, за исключением Мичигана, который выиграет Байден. В таком случае важными будут результаты всего в двух американских штатах Мэн и Небраска, которые делят голоса выборщиков между республиканцами и демократами, а не отдают их единому выигравшему кандидату.

В случае ничьей президента будет выбирать палата представителей Конгресса, а вице-президента — сенат. При этом используется принцип «один штат — один голос», а вот распределение штатов по партиям зависит от результатов выборов в парламент.

Окончательных результатов президентских выборов еще нет, но действующий лидер Дональд Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В то же время, по последним данным, демократ Байден опережает республиканца по числу голосов выборщиков: 238 против 213.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

В США двухступенчатая система выборов. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов в президенты, фактически голосуют не за него, а за выборщиков. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.