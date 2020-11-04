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Рассчитан возможный вариант ничьей на выборах президента США

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Фото: Reuters

На выборах президента США все еще возможна ничья по числу выборщиков. Свои расчеты по ситуации приводит агентство РИА Новости.

Для безоговорочной победы на выборах одному из основных кандидатов — действующему лидеру Дональду Трампу или демократу Джо Байдену — необходимо набрать 270 из 538 голосов выборщиков. Однако в настоящее время возможна ситуация, когда оба они получат по 269 голосов.

Это может произойти, если оба они победят в тех округах, где и так лидируют, за исключением Мичигана, который выиграет Байден. В таком случае важными будут результаты всего в двух американских штатах Мэн и Небраска, которые делят голоса выборщиков между республиканцами и демократами, а не отдают их единому выигравшему кандидату.

В случае ничьей президента будет выбирать палата представителей Конгресса, а вице-президента — сенат. При этом используется принцип «один штат — один голос», а вот распределение штатов по партиям зависит от результатов выборов в парламент.

Окончательных результатов президентских выборов еще нет, но действующий лидер Дональд Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В то же время, по последним данным, демократ Байден опережает республиканца по числу голосов выборщиков: 238 против 213.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти.

В США двухступенчатая система выборов. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов в президенты, фактически голосуют не за него, а за выборщиков. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.

Предыстория: Трамп улучшил свои результаты по сравнению с 2016 годом
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