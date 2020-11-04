В Германии увидели признаки конституционного кризиса в США

США может грозить конституционный кризис из-за результатов прошедших выборов. Его признаки в сложившейся ситуации увидела глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Reuters.

По ее словам, обстановка в Соединенных Штатах очень взрывоопасна из-за продолжающейся борьбы между главными кандидатами на пост президента. «Как справедливо говорят эксперты, это ситуация, которая может привести к конституционному кризису в США. И это то, что, несомненно, должно вызывать у нас серьезную озабоченность», — сказала министр в эфире телеканала ZDF.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словении Янез Янша поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой до окончания подсчета голосов.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. Окончательных результатов президентских выборов еще нет, но действующий лидер Дональд Трамп уже поздравил своих избирателей с победой.

Для победы кандидату нужны голоса минимум 270 выборщиков. По состоянию на 13:30 мск, Трампу отходят 213 голосов, в то время как его основному сопернику демократу Джо Байдену, занимавшему пост вице-президента при Бараке Обаме, — 238.