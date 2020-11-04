Премьер Словении поздравил Трампа с победой до окончания подсчета голосов

Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с победой до окончания подсчета голосов. Об этом пишет Euronews.

По его мнению, победа Трампа очевидна. «Американцы избрали Дональда Трампа еще на четыре года. Чем больше это пытаются отрицать, тем более значительным будет окончательный триумф президента», — считает Янша.

Трамп поздравил своих избирателей с победой на выборах ранее в своей речи. Президент рассказал, что партия уже готовится «к большому празднованию». Он поблагодарил своих избирателей, членов семьи и коллег.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Для победы кандидату нужны голоса минимум 270 выборщиков.

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