Facebook пометил заявления Трампа о победе как преждевременные

Facebook пометил заявления американского президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа о победе как преждевременные. Об этом говорится в заявлении компании.

Соцсеть будет напоминать, что подсчет голосов еще идет, под каждым постом республиканца о победе на выборах. В компании уверяют, что наклейки с предупреждениями будут стоять и под постами соперника Трампа на выборах, демократа Джо Байдена.

Трамп поздравил своих избирателей с победой на выборах ранее в своей речи. Президент рассказал, что партия уже готовится «к большому празднованию». Он поблагодарил своих избирателей, членов семьи и коллег.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Для победы кандидату нужны голоса минимум 270 выборщиков.