Трамп обвинил демократов в попытке украсть его победу

Кандидат в президенты США, действующий глава государства Дональд Трамп обвинил своих оппонентов во главе с Джо Байденом в попытке украсть его победу. Об этом он написал в своем Twitter.

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«Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не допустим этого. Голоса не могут появиться после закрытия участков», — заявил глава Белого дома.

Также Трамп пообещал, что позднее выступит с обращением. «Большая победа!», — резюмировал он.

За несколько минут до этого Байден также выступил с обращением, в котором заявил, что о победе предстоит объявить «не ему и не Трампу».

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.