Twitter заблокировал запись Трампа с обвинениями в попытке украсть его победу

Twitter заблокировал запись кандидата в президенты США Дональда Трампа от Республиканской партии с обвинениями в попытке украсть его победу.

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Сообщение президента страны Twitter пометил как «вводящее в заблуждение».

Ранее Трамп обвинил своих оппонентов во главе с Джо Байденом в попытке украсть его победу. «Мы поднялись высоко, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не допустим этого. Голоса не могут появиться после закрытия участков», — заявил глава Белого дома. Также Трамп пообещал, что позднее выступит с обращением. «Большая победа!» — резюмировал он.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.