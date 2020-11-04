Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с обращением к избирателям. Его слова передает CNN.

«Мы знали, что это надолго (...) Мы на пути к победе, но еще надо подождать», — заявил Байден. По его словам, о победе предстоит объявить не ему и не его сопернику Трампу. Он добавил, что результаты выборов могут быть неизвестны до утра среды, 4 ноября, по местному времени, или даже позднее.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.