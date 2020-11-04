Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед в еще одном ключевом штате — Северная Каролина. Об этом сообщает Associated Press.

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После 80 процентов подсчета голосов, у Байдена 50,7 процента, в то время как у действующего президента Дональда Трампа — 48,3. При этом глава государства в ходе процесса сокращает разрыв.

Северная Каролина считается одним из штатов, где предпочтения жителей поделены примерно поровну («колеблющиеся штаты», swing states), и где победа при голосовании с равной степенью вероятности может достаться любой из партий. Так, в другом подобном штате Миннесота Байден тоже лидирует, однако там подсчет только начался.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Джо Байден лидирует в штате Техас. Техас считается традиционно республиканском штатом, позиции демократов, от которых и баллотируется Байден, в нем довольно слабы.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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