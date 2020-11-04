Байден обошел Трампа в ключевых штатах

Кандидат в президенты США Джо Байден лидирует в штате Техас. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на текущий подсчет голосов.

Техас считается традиционно республиканском штатом, позиции демократов, от которых и баллотируется Байден, в нем довольно слабы. Однако, на данный момент, за него отдают голоса 50.2 процента избирателей. Действующего президента, республиканца Дональда Трампа, поддержали 48,5 процента.

Также Байден с большим отрывом лидирует в ключевом штате Пенсильвания. На момент написания новости там за демократа отдали голоса 79,7 процента граждан, за Трампа проголосовали 19,5 процента. Данный штат является «колеблющимся», и итоги голосования в нем могут стать решающими в выборах.

Ранее Трамп заявил, что республиканцы себя хорошо показали во всех «колеблющихся» штатах. «Мы хорошо ведем во Флориде, Аризоне, невероятно в Техасе. Я слышал, что мы ведем везде, это отлично», — сказал он, выступая в штабе в Арлингтоне, штат Вирджиния.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.