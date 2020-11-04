Опубликованы промежуточные результаты голосования в США по числу выборщиков

Телеканал Fox опубликовал предварительные результаты голосования на президентских выборах в США по числу выборщиков. Результаты обновляются в реальном времени на сайте.

По данным на 04:20 по московскому времени, подсчет голосов уже начат в более, чем 20 штатах. Джо Байден получит поддержку 91 выборщика, в том числе в Иллинойсе, Массачусетсе и Нью Джерси. За Дональда Трампа должны проголосовать 67 выборщиков, в том числе и в Индиане, Миссиссиппи, Алабаме.

При этом по результатам общего количества голосов лидерство остается за Трампом — за него проголосовали более 15,2 миллионов избирателей. За Джо Байдена отдали голос 14,9 миллионов человек.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.