Канье Уэст впервые пришел на выборы и проголосовал сам за себя

Рэпер Канье Уэст впервые пришел на выборы президента США и проголосовал сам за себя. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте.

Уэст отметил, что сам вписал свое имя в бюллетень и отдал свой голос за себя. Отмечается, что музыкант посетил избирательный участок в штате Вайоминг, где он проживает на данный момент.

Ранее Канье Уэст заявил, что его призвание — быть «лидером свободного мира». По словам музыканта, он задумывался о выдвижении на пост еще в 2015 году. Он также рассказал, что сначала многие считали это шуткой и говорили, почему ему не стоит выдвигаться.

О том, что Канье выдвигает свою кандидатуру, стало известно в августе. Ранее рэпер поддерживал республиканца Дональда Трампа, но затем решил, что «снимает красную кепку» (такие кепки носят сторонники президента), и начинает собственную кампанию. Уэсту удалось собрать достаточно подписей для выдвижения лишь в 11 штатах из 50, и в них он, по предварительным опросам, набирает в лучшем случае 2 процента голосов.