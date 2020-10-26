Идущий в президенты Канье Уэст заявил о призвании быть «лидером свободного мира»

Рэпер Канье Уэст, идущий в качестве кандидата на выборы президента США, заявил, что его призвание — быть «лидером свободного мира». Уэст рассказал об этом в интервью подкастеру Джо Рогану, сообщает Hollywood reporter.

По словам музыканта, он задумывался о выдвижении на пост еще в 2015 году: подумал об этом, пока мылся в душе, и «стал смеяться, и радость снизошла на тело и душу». «Я почувствовал эту энергию, почувствовал этот дух», — добавил Уэст.

Он рассказал Рогану, что сначала многие считали это шуткой и говорили, почему ему не стоит выдвигаться. Но он был полон уверенности, а окончательно его убедил пример нынешнего президента Дональда Трампа: увидев его победу в 2016 году, рэпер понял, что попасть на пост главы США можно и не из политических кругов.

В связи с этим Уэст вспомнил пример президента Рональда Рейгана, который был актером. Его собеседник напомнил, что Рейган сначала был губернатором, на что рэпер ответил фразой о своем призвании быть лидером свободного мира.

О том, что Канье выдвигает свою кандидатуру, стало известно в августе. Ранее рэпер поддерживал республиканца Дональда Трампа, но затем решил, что «снимает красную кепку» (такие кепки носят сторонники президента), и начинает собственную кампанию. Уэсту удалось собрать достаточно подписей для выдвижения лишь в 11 штатах из 50, и в них он, по предварительным опросам, набирает в лучшем случае 2 процента голосов.