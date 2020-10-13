Культура
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко
Меган Маркл возмутила фанатов завышенными требованиями
Сестра рассказала об убившем трансгендера российском полицейском
В России нашли способ догнать США по Луне
В Минздраве предупредили об угрозе потомству из-за коронавируса
Кудрину дали госнаграду ко дню рождения
Россиянам назвали условие выхода на плато по коронавирусу через неделю
Спрогнозирован 20-дневный рост числа случаев коронавируса в России
Звезда «Войны и мира» завела роман с женатым 50-летним актером «Прослушки»
Онищенко рассказал о множестве смертей после повторного заражения COVID-19
Новости партнеров

Канье Уэст обратился к американцам на фоне черно-белого флага США

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: @kanyewest

Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, опубликовал первое видеообращение в рамках своей кампании. Ролик был опубликован в его Twitter-аккаунте.

В своей первой предвыборной рекламе Уэст призвал американцев проголосовать за него в ноябре. «Мы как народ возродим приверженность нашей страны к вере, к тому, что наша Конституция называет свободным исповеданием религии, включая, конечно, молитву», — сказал рэпер в видео, которое перекликалось с посланиями, продвигаемыми им в последние месяцы.

«Через молитву можно восстановить веру. Мы, как народ, призваны к большей цели, чем мы сами. Мы не только маяки для мира, но и должны быть слугами друг другу, чтобы ободрять друг друга, помогать друг другу, чтобы поддерживать друг друга — наших соотечественников-американцев, чтобы все мы могли процветать вместе», — добавил Уэст.

В видео 43-летний Уэст выступает на фоне черно-белого американского флага. В рекламе также есть кадры с семьями, которые, по мнению рэпера, являются неотъемлемой частью благосостояния страны.

23 августа хип-хоп исполнитель подал заявку для участия в выборах президента США. Уэст поддержал действующего главу государства Дональда Трампа после победы республиканца на выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова». Однако в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США, отметив, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. От республиканцев выдвигается Трамп, от демократов — бывший вице-президент Джо Байден.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Канье Уэст вышел в свет в кожаных легинсах и подвергся критике за безвкусицу
Канье Уэст отказался от доходов с лейбла после разговора с Маском
Канье Уэст помочился на статуэтку «Грэмми» и заснял это на видео
Другие материалы рубрики
Культура00:01Сегодня

«Я уже написал роман о вирусе»

Масоны, теории заговора и сила женщин: автор «Кода да Винчи» объясняет, зачем сочинил книгу в стихах
14:17Сегодня

Звезда «Войны и мира» завела роман с женатым 50-летним актером «Прослушки»

13:19Сегодня

Группу BTS потребовали бойкотировать из-за высказываний о Корейской войне

12:09Сегодня

Актер из «Игры престолов» заявил об унижении Эмилии Кларк на съемках

Культура00:0612 октября

Падающего толкни

Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
09:42Сегодня

Вдова Караченцова поделилась планами на пенсию в 150 тысяч рублей

00:01Сегодня

Автор «Кода да Винчи» раскрыл сюжет продолжения романа

20:1012 октября

Пресняков рассказал о клинической смерти после расставания с Орбакайте

Культура00:0210 октября

Окей, поп

Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
17:5412 октября

У 32-летнего участника группы The Wanted диагностировали опухоль мозга

17:0912 октября

Джейн Фонда порассуждала о сексуальной жизни в 82 года

15:5812 октября

Получившую роль Клеопатры Галь Гадот потребовали заменить на темнокожую актрису

Россия
В России зафиксировали рекорд по числу умерших с коронавирусом за сутки
«Россия никогда не спивалась»
Водка, мед и самогон: кто создал миф о пьяных русских
В Роспотребнадзоре высказались о приостановке работы предприятий из-за COVID-19
«Берите столько, сколько сможете проглотить»
 
Россиянин убил младенца и зарезал его мать
«Я вижу во сне, как горб исчезает»
От нестерпимой боли Соню спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
Все материалы
Мир
Страны Евросоюза решили ввести санкции из-за ситуации с Навальным
Ушел по-корейски
Студенческие бунты, самоубийства и пытки: как южнокорейский диктатор пытался удержать власть
Тысячи армян вышли на митинги в нескольких городах США
Вице-повелитель мух
За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
На подлодке у берегов Великобритании начался пожар
URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
ЕС назвал единственную легитимную власть в Киргизии
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский заявил о невозможности поссорить Украину и Польшу
Белорусские пенсионеры вышли на марш протеста
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Нагорном Карабахе
Стороны обменяются пленными, телами убитых и продолжат переговоры
МВД Белоруссии пригрозило протестующим боевым оружием
«Глуши мотор и беги!»
Карабах лежит в руинах. Люди скрываются в подвалах и учатся узнавать ракеты по их разрывам
Армия Карабаха показала уничтожение азербайджанского самолета
«Переговоры ни к чему не приводят»
 
Все материалы
Экономика
Названо число бедных россиян
Союз разрушимый
Россия, Белоруссия и Казахстан 20 лет строят своего конкурента Евросоюзу. Результата до сих пор нет
Саудовская Аравия начала главную банковскую сделку года
Счетчик влияния
Об измерении эффективности в инфлюэнс-маркетинге
Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса россиян
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
Кудрин объяснил отказ российских властей от локдауна
Все материалы
Силовые структуры
«Мое фото в кармане у каждого милиционера»
Ученик Усамы бен Ладена взрывал дома в России. Чтобы устранить его, понадобился секретный яд
«Вели себя как фашисты»
Белорусские милиционеры — о режиме Лукашенко, жестокости на митингах и бунте против системы
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
«Теперь английский футбол представлен в России полностью»
Руководитель спортивных проектов Rambler Group и Okko Спорт об успехах, трудностях и планах
Все материалы
Культура
Перечислены любимые занятия Ефремова в изоляторе
Падающего толкни
Отцы, дети и однополый брак: каким получился режиссерский дебют звезды «Властелина колец»
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
Окей, поп
Тотальный контроль, принудительная проституция и одержимые фанаты: как устроена корейская попса
Рита Дакота пожаловалась на отсутствие секса в прошлом
«Я проснулся и увидел пятно крови рядом с подушкой»
Расизм, экстази и психопат-убийца: кто снял первый удачный хоррор про съемное жилье
Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущая «Давай поженимся!» призвала россиянок жить по новым правилам
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Умер заразившийся коронавирусом издатель российской газеты
«За тобой наблюдают»
Изобретен механизм, который избавит интернет от зла. Как он работает?
Познер раскритиковал россиян за привычку «почитать барина»
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Доктор Мясников оценил угрозу заражения коронавирусом от домашних питомцев
Все материалы
Ценности
54-летняя Сальма Хайек вновь удивила фанатов снимком в купальнике и без макияжа
Татьяна Чапыгина«Если пить, то просто свалишься с подиума»
Как советская манекенщица блистала на подиумах и объездила полмира, но бросила карьеру ради любви
Самая красивая женщина в мире поделилась пляжными фото в бикини
Портрет Адольфа Фредрика«Вместе с ним ушла свобода»
Как съеденная на десерт булочка убила самого доброго короля Швеции
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу в просвечивающем топе
Вассерману не снилось
Декольте Ирины Шейк, спущенные джинсы и жилет из 90-х: чем запомнились Недели моды Парижа и Милана
Рита Ора поделилась фото в пиджаке на голое тело и взволновала поклонников
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Молившийся Трампу индус узнал о его болезни, впал в депрессию и умер
«Вечно молодая» 55-летняя женщина назвала пять секретов своей привлекательности
«Кто не боится работать, голодным здесь не останется»
История девушки, которая в погоне за мечтой переехала в США
Вышедшая из комы пациентка с коронавирусом родила близнецов
Замуж любой ценой
Ураганы, забастовки и даже бедность не преграда для этих невест. Они хотят свадьбу и получают ее
Девушка попыталась похитить нерожденного ребенка у подруги и убила ее
Кендра Хэтчер и Рикардо ПаниагуаОдержимая страстью
Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Все материалы
Создатели Aurus хотят выпускать водородные автомобили
Великая и смертоносная гонка Tourist Trophy на острове Мэн
Что творится в головах у мотоциклистов, бросающих вызов дорожной трассе Mountain Course?
Honda Accord слегка обновился и стал технологичнее
Рекордные гиперкары Третьего рейха
Сверхскоростные довоенные Mercedes-Benz и Auto Union, обогнать которых не могли восемьдесят лет
Rolls-Royce наградил шестилетнюю россиянку за концепт машины будущего
Видео: обновленный Bentley Bentayga
Эксклюзив: первый в России Bentley Bentayga после глубокого рестайлинга
Новый Renault Duster для России тестируют с дизельным мотором
Все материалы
Дом
Российская пенсионерка варила суп и устроила взрыв
Машина российского чиновника провалилась под землю
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Россиянин сделал из водонапорной башни особняк и переехал туда
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
Лидер группы «Чайф» предложил изолировать исторические здания
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы