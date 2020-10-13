Канье Уэст обратился к американцам на фоне черно-белого флага США

Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, опубликовал первое видеообращение в рамках своей кампании. Ролик был опубликован в его Twitter-аккаунте.

В своей первой предвыборной рекламе Уэст призвал американцев проголосовать за него в ноябре. «Мы как народ возродим приверженность нашей страны к вере, к тому, что наша Конституция называет свободным исповеданием религии, включая, конечно, молитву», — сказал рэпер в видео, которое перекликалось с посланиями, продвигаемыми им в последние месяцы.

«Через молитву можно восстановить веру. Мы, как народ, призваны к большей цели, чем мы сами. Мы не только маяки для мира, но и должны быть слугами друг другу, чтобы ободрять друг друга, помогать друг другу, чтобы поддерживать друг друга — наших соотечественников-американцев, чтобы все мы могли процветать вместе», — добавил Уэст.

В видео 43-летний Уэст выступает на фоне черно-белого американского флага. В рекламе также есть кадры с семьями, которые, по мнению рэпера, являются неотъемлемой частью благосостояния страны.

23 августа хип-хоп исполнитель подал заявку для участия в выборах президента США. Уэст поддержал действующего главу государства Дональда Трампа после победы республиканца на выборах в 2016 году. Он несколько раз встречался с президентом и часто носил его фирменную кепку с надписью «Сделаем Америку великой снова». Однако в июле рэп-исполнитель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США, отметив, что «снимает красную кепку» и больше не поддерживает Трампа.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. От республиканцев выдвигается Трамп, от демократов — бывший вице-президент Джо Байден.