Канье Уэст отказался от доходов с лейбла после разговора с Маском

Рэпер, дизайнер и бизнесмен Канье Уэст отдаст артистам лейбла G.O.O.D. свою долю выручки с их релизов. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Я возвращаю всем артистам G.O.O.D. 50-процентную долю, которая предназначается мне с их мастер-копий», — говорится в сообщении.

После заявления рэпер выложил в Twitter скриншот переписки с предпринимателем Илоном Маском. В диалоге мужчины как раз обсуждали изменение контрактов. Уэст написал: «Я не считаю, что эти контракты хороши». Маск спросил: «Ты их поменяешь? Это было бы сильно». На это Уэст ответил: «Прямо сейчас». Через минуту артист прислал Маску скриншот вышеупомянутого заявления из Twitter.

G.O.O.D. — музыкальный лейбл, который Уэст основал в 2004 году. Аббревиатура является акронимом и расшифровывается как Getting Out Our Dreams. В разное время на лейбл были подписаны такие артисты, как Kid Cudi, Desiigner, Big Sean.