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09:29, 15 июля 2025РоссияЭксклюзив

Во «Вкусно — и точка» прокомментировали видео с плюющим в бургер сотрудником

«Вкусно — и точка»: Плюющий в бургер сотрудник больше не работает в предприятии
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Плюющий в бургер посетителя сотрудник «Вкусно — и точка» больше не работает в предприятии, сообщили в пресс-службе компании. Так собеседник «Ленты.ру» прокомментировал опубликованное в сети видео, на котором работник сети из Каменск-Шахтинска плюет в еду.

«Сотрудник, заснятый на видео, больше не работает в предприятии «Вкусно — и точка». Его поведение не соответствует стандартам и ценностям компании», — заявили в пресс-службе.

Также собеседник «Ленты.ру» сообщил, что в компании признательны гостю, который записал и опубликовал видео, за то, что он не оставил данный случай без внимания.

«Поскольку нам очень важны доверие гостей и их обратная связь. Компания примет дополнительные меры для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем, и усилит контроль со стороны менеджеров во всех предприятиях сети», — заключили во «Вкусно — и точка».

Ранее Telegram-канал «Двач» опубликовал видео, на котором сотрудник «Вкусно — и точка» плюет в бургеры клиентов. Отмечается, что один из таких случаев произошел в Каменске-Шахтинском (Ростовская область).

19 июня сообщалось, что в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» может появиться постное и халяльное меню. О начале соответствующей работы заявил генеральный директор этой компании Олег Пароев.

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