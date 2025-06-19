Российская сеть фастфуда начала создавать новое меню

Глава «Вкусно — и точка» Пароев: Началась работа над постным и халяльным меню

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» может появиться постное и халяльное меню. О начале соответствующей работы заявил генеральный директор этой компании Олег Пароев. Его процитировало ТАСС.

По его словам, среди потребителей есть группы, которым важны именно такие виды пищи. Поэтому компания постарается удовлетворить запросы данных клиентов.

Ранее Пароев пообещал, что сеть «Вкусно — и точка» никогда не будет продавать пиво или любой другой алкоголь, поскольку позиционирует себя как семейный ресторан и не собирается менять концепцию.

Что касается возможного возвращения в Россию сети быстрого питания McDonald’s, то есть мнение, что это обойдется ей очень дорого. Компании придется потратить огромные суммы, чтобы возобновить деятельность. Однако предполагается, что рано или поздно ее возвращение все-таки состоится, тем более, что у сети в РФ осталась серьезная клиентская база, которая с радостью примет любимый бренд.