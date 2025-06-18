«Вкусно — и точка» пообещала не продавать пиво

Пароев: «Вкусно — и точка» никогда не запустит продажу алкоголя

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» никогда не запустит продажу алкоголя, в том числе пива. Такое обещание ТАСС дал в кулуарах ПМЭФ гендиректор компании Олег Пароев.

Последний раз сеть предприятий быстрого питания, которая стала преемницей «Макдоналдса» в России, опровергла возможность появления пива в меню ресторанов в 2022 году. Пароев подчеркнул, что это семейный ресторан, и его концепция меняться не будет, а пиво не появится там в продаже никогда. Те заведения, которые начали продавать пиво в своих предприятиях на транспортных хабах в Москве и Санкт-Петербурге, не имеют отношения к бренду, добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что если компания «Макдоналдс» решит вернуться, то Россия не станет ей «стелить дорожку». Он также пообещал посетить ресторан «Вкусно — и точка» по приглашению Пароева.

В свою очередь, глава сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что американской сети быстрого питания McDonald’s очень дорого обойдется возвращение на российский рынок. Компании придется отдать колоссальные деньги, чтобы возобновить свою деятельность на территории России. Стоимость обратного выкупа, пояснил Гончаров, будет определяться в первую очередь финансовыми показателями работы пришедшей американской сети на смену отечественной компании «Вкусно — и точка».