Появление пива в сети «Вкусно и точка» опровергли

Гендиректор «Вкусно и точка»: пиво в ресторанах сети не появится никогда

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», которая стала преемницей «Макдоналдса» в России, опровергла возможность появления пива в меню ресторанов. Об этом сказал гендиректор компании Олег Пароев. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что это семейный ресторан, и его концепция меняться не будет, а пиво не появится там в продаже никогда. Пароев уточнил, что компания которая работала на транспортных хабах в Москве и Санкт-Петербурге, начала продавать пиво в своих предприятиях. «Но они не имеют к нам на сегодняшний день никакого отношения», — указал он.

Ранее Пароев уже говорил, что в меню «Вкусно — и точка» не могло появиться пиво, поскольку это принципиальная позиция сети ресторанов.

В середине сентября стало известно, что «Вкусно и точка» введет в ассортимент порционную продажу аналога напитка Coca-Cola под брендом «Добрый». Напитки станут доступны во всех заведениях сети в течение сентября.