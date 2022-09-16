Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Появление пива в сети «Вкусно и точка» опровергли

Гендиректор «Вкусно и точка»: пиво в ресторанах сети не появится никогда

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», которая стала преемницей «Макдоналдса» в России, опровергла возможность появления пива в меню ресторанов. Об этом сказал гендиректор компании Олег Пароев. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что это семейный ресторан, и его концепция меняться не будет, а пиво не появится там в продаже никогда. Пароев уточнил, что компания которая работала на транспортных хабах в Москве и Санкт-Петербурге, начала продавать пиво в своих предприятиях. «Но они не имеют к нам на сегодняшний день никакого отношения», — указал он.

Ранее Пароев уже говорил, что в меню «Вкусно — и точка» не могло появиться пиво, поскольку это принципиальная позиция сети ресторанов.

В середине сентября стало известно, что «Вкусно и точка» введет в ассортимент порционную продажу аналога напитка Coca-Cola под брендом «Добрый». Напитки станут доступны во всех заведениях сети в течение сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Число погибших при ракетном ударе по Херсону увеличилось
Историк назвал причины конфликта между Киргизией и Таджикистаном
Двух молодых людей отправили в СИЗО по подозрению в убийстве 16-летней россиянки
Канье Уэст открыл частную школу стоимостью 15 тысяч долларов в год
Появление пива в сети «Вкусно и точка» опровергли
Кремль раскрыл детали разговора Путина с замгенсеком ООН
Члены ШОС подписали самаркандскую декларацию
Испания заявила о своей независимости от российского газа
Пожилого россиянина нашли мертвым в маршрутке
На iPhone 14 сломалась функция активации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.