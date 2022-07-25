Во «Вкусно — и точка» раскрыли другие варианты названия сети

РБК: преемник «Макдоналдса» мог называться «Только так», «Так просто» или «Гранд фри»

Преемник «Макдоналдса» в России, сеть «Вкусно — и точка» рассматривала другие варианты названия. Среди них были «Только так», «Так просто» и «Гранд фри», рассказал РБК генеральный директор сети Олег Пароев.

«Хотели, чтобы название было русскоязычное. Вот финальный список названий, который у нас появился, мы отобрали из них те, которые нам понравились больше всего, подтвердили их выбор с нашим акционером. И действительно, это все произошло буквально за день до нашего открытия», — раскрыл он детали.

Пароев заверил, что нынешнее название не временное, оно останется. Волну негатива, возникшую после переименования, он назвал ожидаемой. «На фоне "Макдоналдса" любое название, с каким бы мы ни вышли, выглядело бы несколько блекло», — уверен гендиректор сети. Пароев также рассказал, что в меню «Вкусно — и точка» не могло появиться пиво, поскольку это принципиальная позиция сети ресторанов.

Также он сообщил, что «Вкусно — и точка» рассчитывает запустить собственную доставку в конце августа — начале сентября. Ранее стало известно, что в ассортимент вернутся «Биг Мак» и десерт «Макфлурри».