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Преемник «Макдоналдса» объяснил рост цен в меню

Во «Вкусно — и точка» объяснили подорожание блюд в меню ростом закупочных цен

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com

Подорожание блюд в меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на смену «Макдоналдсу», связана с ростом закупочных цен, сказал РБК глава компании Олег Пароев.

При этом он добавил, что цены выросли меньше, чем у конкурентов. Пароев подчеркнул, что «Вкусно — и точка» намерена сохранить философию «Макдональдса» — оставаться доступным для широкого круга потребителей. По его словам, это получится сделать с помощью выстроенной за 30 лет системы работы.

«Это и система оценки качества, и огромные масштабы нашего производства и продаж, которые позволяют нам размывать постоянные издержки и таким образом поддерживать доступные цены», — объяснил глава преемника «Макдоналдса». В настоящие время в России открыто 326 точек сети, планируется запустить еще около 500. Пароев заверил, что сокращения сотрудников не проводились. Также он сообщил, что «Вкусно — и точка» рассчитывает запустить собственную доставку в конце августа — в начале сентября.

Ранее стало известно, что в ассортимент вернутся «Биг Мак» и десерт «Макфлурри». Утверждается, что в бургере были заменены ингредиенты соуса, а в десерте — технология приготовления, которая изначально была запатентована американской сетью. Однако предприниматель заверяет, что вкус упомянутых блюд не изменится.

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Платон Щукин
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