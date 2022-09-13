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Преемник «Макдоналдса» введет в продажу аналог Coca-Cola

«Вкусно — и точка» введет в продажу аналог Coca-Cola под брендом «Добрый»

Фото: АГН «Москва»

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», которая стала преемницей «Макдоналдса» в России, введет в ассортимент порционную продажу аналог напитка Coca-Cola под брендом «Добрый», пишет РИА Новости.

«Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах», — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что напитки станут доступны во всех заведениях сети в течение сентября. На данный момент в меню прохладительных напитков «Вкусно — и точка» представлены также два вида липтон айс-ти и три вида молочных коктейлей.

Ранее компания пообещала вернуть картофель фри во все фирменные рестораны быстрого питания.

Первый ресторан «Вкусно — и точка», пришедший на смену покинувшему российский рынок в мае «Макдоналдсу», открылся в Москве 12 июня. Впоследствии заведения начали открываться в других городах и регионах России.

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Варвара Кошечкина
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