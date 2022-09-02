Преемник «Макдоналдса» пообещал вернуть картофель фри

Сеть «Вкусно — и точка» пообещала вернуть картофель фри во все фирменные рестораны

Сеть «Вкусно — и точка», которая стала преемницей «Макдоналдса» в России, пообещала вернуть картофель фри во все фирменные рестораны быстрого питания. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель компании рассказал, что для приготовления фри необходим картофель определенных сортов. Сейчас сеть работает с локальными поставщиками, также часть продукции импортируется. «Палочки этого картофеля немного крупнее, и мы уже получаем положительные отзывы от гостей о его вкусовых качествах», — указал собеседник агентства. В настоящее время блюдо уже можно купить в некоторых ресторанах сети, но в течение сентября оно будет представлено уже во всей сети.

О проблемах с картофелем фри стало известно в середине июля. Тогда сообщалось, что они были вызваны отказом крупнейших иностранных производителей поставлять данную продукцию в Россию.

Также о риске нехватки картофеля фри говорил и ресторатор и соучредитель московских баров Stereo People Group Андрей Третьяков. По его словам, все трудности связаны с нарушенной логистикой и уходом иностранных брендов с российского рынка — подходящий картофель исчезнет не навсегда, но стоит быть готовыми к длительным перерывам в поставках.