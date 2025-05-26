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18:53, 26 мая 2025Из жизни

Путин пообещал сходить в ресторан «Вкусно — и точка»

Президент России Владимир Путин пообещал зайти в ресторан «Вкусно — и точка»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал сходить в ресторан «Вкусно — и точка». Об этом он заявил на встрече с представителями российского бизнеса., пишет ТАСС.

В ходе встречи с президентом в Кремле генеральный директор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев пригласил Путина посетить один из его ресторанов.

«Зайду как-нибудь, с удовольствием», — ответил президент.

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Ранее управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров пригласил Путина посетить одно из заведений его сети. Гончаров добавил, что президента России приглашает и его мать — автор всех рецептов ресторана. «Я без всяких шуток, без всякой иронии хочу вас поблагодарить, — ответил Путин. — Когда возможность будет (она, надеюсь, возникнет), к вам приду».

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