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17:44, 13 мая 2025Из жизни

Путин пообещал сходить в ресторан «Теремок»

Президент России Владимир Путин пообещал попробовать блюда в ресторане «Теремок»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал попробовать блюда в ресторане «Теремок». Об этом он заявил на встрече с членами «Деловой России», пишет «Российская газета».

Управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров пригласил Путина посетить одно из заведений его сети. Гончаров добавил, что президента России приглашает и его мать — автор всех рецептов ресторана.

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«Я без всяких шуток, без всякой иронии хочу вас поблагодарить, — ответил Путин. — Когда возможность будет (она, надеюсь, возникнет), к вам приду».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о любви к куриным яйцам. «В свое время вообще мог десять [яиц] сразу с утра навернуть», — рассказал он.

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