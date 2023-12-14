Путин рассказал о любви к яйцам

Владимир Путин рассказал, что раньше мог съесть на завтрак сразу десять яиц

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, заявил о любви к куриным яйцам и добавил, что раньше мог «десять сразу с утра навернуть». «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос о подорожании яиц Путин отметил, что сам с удовольствием ест яичницу на завтрак. «В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — рассказал президент.

Он извинился перед россиянами за резкий скачок цен на этот продукт, который, по его словам, для многих граждан является одним из главных источников белка. Путин назвал произошедшее сбоем в работе правительства и пообещал, что ситуация с ценами будет улучшаться.

Только с начала 2023 года стоимость десятка куриных яиц на российском рынке увеличилась на 36,63 процента, а за ноябрь поднялась на 15 процентов.

Проблемой резкого роста цен на куриные яйца обеспокоились в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В ведомстве предложили запретить отечественным компаниям устанавливать необоснованно завышенные цены на социально значимые категории продуктов питания.

В начале декабря в ФАС также предложили крупным торговым сетям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5 процентов до марта 2024 года. Организация объяснила инициативу сильным ростом цен на продукцию, который «вызывает обеспокоенность потребителей».