В России предложили ограничить наценки на яйца

ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на яйца до 5 % до марта 2024-го

До марта 2024 года российским ретейлерам предложили добровольно ограничить наценки на куриные яйца до пяти процентов. С такой идеей выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает РБК.

Организация объяснила инициативу сильным ростом цен на продукцию, который «вызывает обеспокоенность потребителей». По данным Росстата, на которые ссылается издание, в октябре в среднем по стране яйца подорожали на 23,9 процента в годовом выражении, причем в некоторых регионах стоимость подскочила почти на 40 процентов.

По мнению одного из собеседников РБК, ограничение не остановит рост цен на яйца, поскольку причина подорожания, по его словам, находится на стороне производителей. Другой участник рынка связал повышение закупочных цен у поставщиков с превышением спроса над предложением. Он добавил, что спрос в преддверии новогодних праздников вырастет еще сильнее. Кроме того, ограничение наценок может привести к появлению спекулянтов, которые начнут скупать в крупнейших торговых сетях дешевые яйца и перепродававать их дороже, как это ранее было с сахаром.

В текущем году в стране также резко подскочили цены на куриное мясо — с начала года стоимость выросла более чем на 27 процентов. По данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», курятина стала одним из самых подорожавших за два года продуктов из потребительской корзины россиян.