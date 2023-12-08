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04:16, 8 декабря 2023Экономика

ФАС предложила запретить компаниям устанавливать завышенные цены на товары

«Известия»: ФАС предложила запретить крупным компаниям завышать цены

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила запретить крупным компаниям устанавливать завышенные цены на товары. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что речь идет о достаточно резком росте стоимости — в 30 процентов на протяжении не более чем 60 дней при условии, что повышение никак не объясняются экономическими факторами.

По данным издания, список товаров, которые будет отслеживать регулятор, установит правительство. Ожидается, что это будут социально значимые продукты: мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие.

В текущем году в стране резко подскочили цены на яйца и куриное мясо — с начала года стоимость выросла более чем на 27 процентов. По данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», курятина стала одним из самых подорожавших за два года продуктов из потребительской корзины россиян.

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      Юлия Мискевич
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