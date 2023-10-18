Путин пригласил Байдена на чай с блинами. Почему российский президент так пошутил?

Путин: если РФ проиграла, то пусть США забирают с Украины ATACMS и едут на блины

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Джо Байдена на чаепитие с блинами. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам форума в Пекине, комментируя поставки Украине ракет дальнего действия ATACMS из США.

Российский президент вспомнил, как Байден заявлял, будто Россия «проиграла» и спецоперация на Украине не будет иметь успеха. «Если война Россией проиграна, то зачем [США] поставляют ATACMS [на Украину]?» — удивился Путин.

Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Садится (Байден) за блины и приезжает к нам на чаепитие Владимир Путин

Когда Байден заявлял о том, что Россия проиграла

Слова Путина касались заявления Байдена, сделанного еще в августе во время визита лидеров Японии и Южной Кореи в США. Тогда американский президент заявил, что Россия уже не сможет достичь целей специальной военной операции на Украине. «Это невозможно», — отметил тогда американский президент.

США тайно поставили на Украину дальнобойные ракеты ATACMS

17 октября стало известно, что Вашингтон тайно поставил Украине американские тактические ракеты дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS). Президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже начали их использование. По данным СМИ, в распоряжении украинской армии оказалось 20 таких ракет.

950 бомб сбрасывает одна ракета ATACMS

В ООН уже выразили недовольство по поводу поставок ATACMS. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик напомнил, что международная организация уже продолжительное время выступает против применения кассетных боеприпасов в любом конфликте.