Путин пригласил Байдена на чаепитие

Путин: если Россия проиграла, то пусть США забирают ATACMS и едут на блины

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Джо Байдена приехать на чаепитие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Россия проиграла, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Садится за блины и приезжает к нам на чаепитие», — заявил российский лидер.

Таким образом, президент России отреагировал на новость о тайных поставках США ракет дальнего действия ATACMS Вооруженным силам Украины.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS. При этом он отметил, что Белый дом совершил «грубейшую ошибку».