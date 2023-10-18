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13:23, 18 октября 2023Мир

Путин пригласил Байдена на чаепитие

Путин: если Россия проиграла, то пусть США забирают ATACMS и едут на блины

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Джо Байдена приехать на чаепитие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Россия проиграла, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и все другое вооружение. Садится за блины и приезжает к нам на чаепитие», — заявил российский лидер.

Таким образом, президент России отреагировал на новость о тайных поставках США ракет дальнего действия ATACMS Вооруженным силам Украины.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях передачи Украине ракет ATACMS. При этом он отметил, что Белый дом совершил «грубейшую ошибку».

Оружие России
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    Максим Габриелян
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