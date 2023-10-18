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02:37, 18 октября 2023Мир

Посол России предупредили о последствиях передачи Украине ракет ATACMS

Антонов: ошибка США в виде поставки ВСУ ракет ATACMS будет иметь последствия
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил о последствиях передачи Украине оперативно-тактических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Белый дом совершил «грубейшую ошибку». «Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — заявил посол РФ.

Антонов отметил, что российские власти неоднократно предостерегала администрацию Соединенных Штатов от опрометчивых шагов.

Ранее CNN сообщал, что США тайно передали Киеву дальнобойные ракеты, чтобы застать Россию врасплох. Также тайную передачу ATACMS на Украину подтвердила газета The Wall Street Journal. По мнению источников американского издания, этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского наступления.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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