США тайно передали Украине дальнобойные ракеты. На что способны ATACMS?

WSJ: ВСУ получили первые ракеты ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили первую партию тактических баллистических ракет Army Tactical Missile System (ATACMS). Согласно газете The Wall Street Journal (WSJ), речь идет о небольшом количестве ракет, которые в последние дни Киеву тайно передал Вашингтон.

Источники американского издания уверяют, что этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского наступления.

По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), украинская сторона действительно получила ATACMS, которые использовала для ночной атаки по Бердянску. Об этом парламентарий заявил сегодня, 17 октября, в соцсетях.

Ну что, ATACMS уже у нас… Спасибо нашим партнерам Алексей Гончаренко депутат Верховной рады

Ранее власти США неоднократно отказывались говорить о сроках и объемах поставок ATACMS украинской стороне. Так, неделю назад, 10 октября, министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине заявил, что у него «нет объявлений по ATACMS».

Фото: South Korean Defense Ministry / Getty Images

При этом четыре дня назад американский журнал ТАСС написал со ссылкой на The New Yorker, что президент США Джо Байден еще в сентябре одобрил отправку Украине ракет ATACMS.

У Украины уже есть пусковые установки под ATACMS

Эксплуатация ATACMS началась в 1991 году. Ракета запускается с установок High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и Multiple Launch Rocket System (MLRS), которыми располагает ВСУ. Головная часть — моноблочная, кассетная или фугасная общей массой до примерно 250 килограммов. Дальность применения этих ракет, по разным оценкам, до 500 километров.

По словам военного эксперта Алексея Суконкина, ATACMS способны маневрировать в полете, чтобы уйти от боеприпасов зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Она получает первоначальный импульс в первые несколько десятков секунд, а дальше летит как брошенный камень, как и любая баллистическая ракета. ATACMS могут маневрировать во время полета, чтобы уйти от ЗРК, но это все в районе погрешности Алексей Суконкин военный эксперт

ATACMS могут использовать для поражения хорошо укрепленных командных пунктов, бункеров, радиолокационных станций, штабов и инженерных сооружений, например, мостов.

Ракеты ATACMS могут использоваться для удара по Крыму

По мнению военного эксперта капитана I ранга запаса Василия Дандыкина, армейские тактические ракеты ATACMS вероятнее всего будут использоваться ВСУ для ударов по Крыму.

Это ракета дальностью как минимум 300 километров. В принципе, это серьезное дальнобойное оружие, которое стреляет из установки HIMARS Василий Дандыкин капитан I ранга запаса

Специалист уверен, что передача ВСУ ракет ATACMS не повлияет на ход спецоперации, но может создать определенную напряженность в действиях противовоздушной обороны (ПВО) России.

Российские системы ПВО способны перехватывать ATACMS

По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) способны распознать и нейтрализовать любые ракеты, включая ATACMS.

Даже если Украине поставят ракеты ATACMS в количестве ста штук, то они смогут отстреливать какие-то территории, но изменить соотношение сил и средств они не смогут. Чтобы изменить это соотношение на фронте, необходимо, чтобы количественные характеристики превосходили наши войска хотя бы в 2,5-3 раза, чего в данный момент достичь невозможно Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Эксперт уверен, что ATACMS не сможет изменить ход спецоперации, поскольку для этого необходимо определенное насыщения средствами поражения, чего на Украине не происходит. Специалист уверяет, что все средства ПВО, которые есть на вооружении российской армии, прекрасно видят ракеты ATACMS и способны нейтрализовать ее.

В США не исключают поставку ВСУ ракет с кассетной боевой частью

По оценке обозревателей американского издания The Drive Джозефа Тревитика и Тайлера Роговея, ракеты ATACMS с кассетной боевой частью и дальностью до 300 километров могут создать проблемы России.

Авторы отмечают, что дальность этих боеприпасов позволяет достигать целей далеко за линией соприкосновения, а их кассетная боевая часть ракет сделает возможным поражение больших площадей. Обозреватели уверяют, что ATACMS имеют близкую к гиперзвуковой скорость, которая усложняет их перехват имеющимися у российской стороны системами ПВО.

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Тревитик и Роговей напоминают, что за последние 20 с лишним лет военно-промышленная корпорация Lockheed Martin произвела около 4000 единиц ATACMS всех вариантов, из которых 600 были использованы в военных конфликтах и проданы американской стороной зарубежным партнерам.