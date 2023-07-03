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09:00, 3 июля 2023Наука и техника

Названы особенности американских ракет ATACMS

Эксперт Суконкин: американские ракеты ATACMS могут маневрировать для защиты от ЗРК

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS), которые США могут передать Украине, способны маневрировать в полете, чтобы уйти от боеприпасов зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Особенности ATACMS назвал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

По его словам, ATACMS опасны, как и любые баллистические ракеты. Их могут использовать для поражения командных пунктов, бункеров, радиолокационных станций или штабов.

«Она получает первоначальный импульс в первые несколько десятков секунд, а дальше летит как брошенный камень, как и любая баллистическая ракета. ATACMS могут маневрировать во время полета, чтобы уйти от ЗРК, но это все в районе погрешности», — сказал он.

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Эксплуатацию базовой версии ATACMS начали в 1991 году. Максимальная дальность стрельбы ракеты модификации ATACMS Block 4A составляет 270 километров. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью WDU-18 массой 227 килограммов. Эти боеприпасы могут нести системы HIMARS и MLRS.

Ранее в июне газета The Wall Street Journal писала, что США в ближайшее время могут одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины.

В январе военный обозреватель Виктор Литовкин сообщил, что российские комплексы противовоздушной обороны могут противостоять американским ракетам ATACMS.

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    Даниил Иринин
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