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21:37, 29 июня 2023Мир

Стало известно о готовности США передать Украине ракеты ATACMS

WSJ: США близки к передаче оперативно-тактических ракет ATACMS украинским войскам

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

США в ближайшее время могут одобрить поставку оперативно-тактических ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Изданию стало известно, что США близки и готовы к передаче оперативно-тактических ракет. По данным американских и европейских чиновников, Вашингтон дал Киеву положительные сигналы о том, что американская сторона пришла к согласию по поводу системы ATACMS. Отмечается, что в Киеве вопрос о поставках сейчас согласуется на самом высоком уровне.

9 июня группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену как можно быстрее передать ракеты ATACMS. Они отметили, что, отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны для победы, администрация затягивает конфликт.

Байден допустил, что США рано или поздно решатся отправить Киеву ракеты ATACMS, несмотря на то, что ранее страна категорически отказывалась это делать из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.

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    Марина Совина
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