Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:05, 9 июня 2023Мир

В США подготовили проект с призывом передать Киеву ракеты ATACMS

Конгресс США подготовил проект резолюции с призывом передать Украине ракеты ATACMS

Фото: Reuters

Группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену как можно быстрее передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов документа, председателя комитета по международным делам палаты представителей республиканца Майкла Маккола.

Политик заявил, что, отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны для победы, администрация затягивает конфликт, который уносит «бесчисленные украинские жизни».

Ракеты ATACMS имеют радиус действия более 190 миль (305 километров), что почти в четыре раза превышает дальность полета уже стоящих на вооружении украинской армии ракет для HIMARS.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что Вашингтон «рано или поздно» решится на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, которые до этого категорически отказывался поставлять из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    В Запорожье сообщили о мощном обстреле со стороны ВСУ
    ВСУ обстреливают точку эвакуации в Херсонской области
    Очевидица описала момент уничтожения ракет HIMARS над Луганском
    Стала известна дата принятия решения по еврокубковой дисквалификации «Ювентуса»
    В Запорожье заявили о подготовке ВСУ к новым попыткам наступления
    В Херсонской области сообщили о снижении уровня воды в Алешках и Голой Пристани
    Российские военные уничтожили Leopard около подбитой Bradley
    Борис Джонсон сложил депутатские полномочия
    В США подготовили проект с призывом передать Киеву ракеты ATACMS
    Путин дал поручения Мишустину после разрушения Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.