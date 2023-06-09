В США подготовили проект с призывом передать Киеву ракеты ATACMS

Конгресс США подготовил проект резолюции с призывом передать Украине ракеты ATACMS

Группа американских конгрессменов представила проект резолюции с призывом к президенту США Джо Байдену как можно быстрее передать Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов документа, председателя комитета по международным делам палаты представителей республиканца Майкла Маккола.

Политик заявил, что, отказывая Украине в вооружениях, которые ей нужны для победы, администрация затягивает конфликт, который уносит «бесчисленные украинские жизни».

Ракеты ATACMS имеют радиус действия более 190 миль (305 километров), что почти в четыре раза превышает дальность полета уже стоящих на вооружении украинской армии ракет для HIMARS.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что Вашингтон «рано или поздно» решится на передачу Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, которые до этого категорически отказывался поставлять из-за позиции о недопущении ударов Киева по территории России.