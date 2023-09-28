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14:40, 28 сентября 2023Наука и техника

В США оценили применение Украиной против России ракет ATACMS с кассетной частью

The Drive: украинские ракеты ATACMS с кассетной частью создадут проблемы России

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) с кассетной боевой частью и дальностью до 300 километров, которые США могут поставить Украине, создадут проблемы России. Такую оценку приводят обозреватели американского издания The Drive Джозеф Тревитик и Тайлер Роговей.

Авторы пишут, что новые ракеты могут применяться украинской стороной для ударов, в частности, по российским аэродромам, позициям систем противовоздушной обороны (ПВО), военным складам, центрам управления и мостам.

Обозреватели отмечают, что дальность ATACMS позволяет достигать целей далеко за линией соприкосновения, а кассетная боевая часть ракет делает возможным поражение больших площадей. Авторы уверяют, что американские ракеты имеют близкую к гиперзвуковой скорость, которая усложняет их перехват системами ПВО.

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Тревитик и Роговей напоминают, что за последние 20 с лишним лет военно-промышленная корпорация Lockheed Martin произвела около 4000 единиц ATACMS всех вариантов, из которых 600 были использованы в военных конфликтах и проданы американской стороной зарубежным партнерам.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему по-прежнему нечего объявить в связи с поставками Вооруженным силам Украины тактических ракет ATACMS.

Оружие России: на страже Родины
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    Иван Потапов
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